Il dg della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’argomento Coronavirus: “Oggi non eravamo parte del Consiglio, siamo venuti per incontrare Malagò. Abbiamo fatto un colloquio per affrontare il tema delle infrastrutture nel calcio italiano. Incontri a porte chiuse? La cosa più importante ora è la salute del popolo italiano, il calcio viene in secondo piano. La Fiorentina si adeguerà a quello che verrà deciso”.