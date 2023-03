Barone: “Contro il Milan partita più bella. Viola Park idea di Commisso. Coreografia Dante orgoglio mondiale”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali viola rispondendo alle domande di alcuni giovani studenti. Si inizia con un commento sul nuova centro sportivo che sarà ultimato nei prossimi mesi:

“Il Viola Park nasce da un’idea di Rocco Commisso. Quando abbiamo comprato la società nel 2019 ci siamo resi conto che mancavano strutture, soprattutto per i giovani e la squadra femminile. Fra qualche mese potremo fare tutto al Viola Park”.

La partita migliore di quest’anno?

“Contro il Milan è stata una partita bellissima, vedi quanta gente è innamorata della Fiorentina in un periodo in cui la squadra aveva tanti alti e bassi. Per me quella è stata una serata di grandi emozioni”.

L’emozione più bella da quando è a Firenze?

“La tifoseria ha fatto una cosa bella quando la curva ha fatto la coreografia di Dante e dell’Inferno. Quella è stata un’emozione molto particolare, sono immagini che hanno avuto risonanza in tutto il mondo”.

