Barone: "Con Chiesa non abbiamo alcun problema. Ecco quando arriverà il primo acquisto"

A Sky ha parlato il vicepresidente viola Joe Barone: "Il primo acquisto ci sarà ad agosto come detto dal nostro direttore. Con Federico Chiesa ho parlato della giornata di oggi, che lui era il primo g...

A Sky ha parlato il vicepresidente viola Joe Barone: "Il primo acquisto ci sarà ad agosto come detto dal nostro direttore. Con Federico Chiesa ho parlato della giornata di oggi, che lui era il primo giocatore che avrebbe indossato la maglia viola. Con Federico non abbiamo alcun problema è un giocatore della Fiorentina e rimane alla Fiorentina. Dobbiamo smetterla di parlare di questa storia, e pensare alle novità che ci saranno"