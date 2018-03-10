Barone: "I compagni devono lottare nel suo nome. Firenze merita applausi per come si è comportata.."
L'ex campione del mondo Simone Barone ha rilasciato un'intervista per il Corriere Fiorentino. Queste le sue parole sulla tragica vicenda di questi giorni
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 09:43
L'ex campione del mondo Simone Barone ha rilasciato un'intervista per il Corriere Fiorentino. Queste le sue parole sulla tragica vicenda di questi giorni: "Come ripartire? Continuando a fare ciò che Davide amava, anche se serve tempo. A Firenze vanno i miei complimenti, perché in occasione dei funerali è riuscita appieno a stare vicino alla famiglia. I compagni di squadra dovranno trovare la forza per lottare e andare avanti, devono proseguire ciò in cui Astori credeva"