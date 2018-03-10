Barone: "I compagni devono lottare nel suo nome. Firenze merita applausi per come si è comportata.."

L'ex campione del mondo Simone Barone ha rilasciato un'intervista per il Corriere Fiorentino. Queste le sue parole sulla tragica vicenda di questi giorni

L'ex campione del mondo Simone Barone ha rilasciato un'intervista per il Corriere Fiorentino. Queste le sue parole sulla tragica vicenda di questi giorni: "Come ripartire? Continuando a fare ciò che Davide amava, anche se serve tempo. A Firenze vanno i miei complimenti, perché in occasione dei funerali è riuscita appieno a stare vicino alla famiglia. I compagni di squadra dovranno trovare la forza per lottare e andare avanti, devono proseguire ciò in cui Astori credeva"