Barigelli: "Esonero Grosso? Scelta giusta di Paratici. Soluzione semplice per salvare la stagione"

Le parole del direttore de La Gazzetta dello Sport sul cambio in panchina

Il direttore de La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, ha parlato della vicenda legata all'esonero di Fabio Grosso, arrivato dopo le tre sconfitte subite dalla Fiorentina a inizio stagione. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW, a margine del Festival di Trento:

"Paratici ha fatto la scelta giusta, sono venuti fuori dettagli riguardo all'atteggiamento di Grosso che la rendevano obbligata. Ha optato per una soluzione semplice per salvare la stagione. Il lavoro del ds è stato buono sul mercato, va dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come lui, glielo devi, noi siamo abituati a un'urgenza del risultato che fa prendere scelte frettolose. So che Firenze è una piazza esigente, però...".