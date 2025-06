Barbarez (CT Bosnia) a TMW: “Dzeko ha forza, potenza e qualità. La Fiorentina avrà successo con Edin”

Edin Dzeko sta per cominciare la sua nuova avventura con la Fiorentina, ieri ha passato le visite mediche e adesso è attesa solo l’ufficialità della società viola che arriverà nelle prossime ore. Il commissario tecnico della Bosnia Erzegovina, Sergej Barbarez, intervenuto a TuttoMercatoWeb.com ha commentato così questo affare del club viola: “Sono convinto che Edin abbia forza, potenza e qualità e che questa sia la parte più seria ed importante del calcio, sia per lui che per la società”.

Le 39 primavere però secondo lui non saranno un fattore da considerare, data la sua classe innata: “Nel calcio penso che non ci sia spazio per pensare “vedremo”. Certo, gli anni contano e ognuno ha il suo orologio biologico, ma Edin è ancora al completo delle sue qualità che sono intatte”.

Nessun dubbio dunque sulla bontà dell’affare: “Sono convinto che la Fiorentina abbia fatto un ottimo affare e avrà tante gioie e successi con Edin”, conclude il ct. Lo riporta TMW