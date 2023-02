Barak triste: “Sono fuori di testa adesso, sto male. Lo scorso anno mi entrava di tutto, adesso niente”

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, dopo il pareggio contro l’Empoli è intervenuto al microfono di DAZN. Queste le sue parole riportate da TMW: “Sono frustrato. Personalmente l’anno scorso mi entrava di tutto, quest’anno arrivo sempre in area e la palla non entra, ogni tanto c’è sfortuna. Oggi abbiamo creato tante occasioni e all’ultimo minuto su Cabral ci ha pensato il portiere. E’ un gran peccato”.

Com’è l’umore in spogliatoio?

“Io sono fuori di testa ora, veramente sto male. Io ho gran fame di fare gol, voglio fare gol, lo dico apertamente. E mi mancano in campionato. Non che sto soffrendo, so che arriveranno questi gol. Sono molto fiducioso, ho compagni forti che ti danno palloni giusti, ma in questo momento sono molto deluso. Volevamo vincere con Bologna, Torino e oggi. Non riusciamo a farlo in casa. Mi dispiace tantissimo per la gente, vengono tanti tifosi, è brutto vederli dispiaciuti, come noi. Per me l’obiettivo è portare un trofeo a Firenze”.

Cosa manca visto che create tanto e non concretizzate?

“A noi manca sicuramente la mentalità ancora. Io sono uno che vuole anche trasmettere alla squadra una mentalità vincente, in questo dobbiamo crescere tutti. E’ quella che porta vittorie e punti, anche in partite sporche che magari si possono vincere 1-0. In quello non riusciamo. Ci manca un po’ di rabbia, dobbiamo credere in noi stessi perché siamo veramente forti”.

