Barak: “Ieri abbiamo dimostrato di essere una squadra vera. Vogliamo la vittoria, arriverà presto”

Antonin Barak attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un post in merito al match di ieri contro la Juventus, terminato 1-1. Il centrocampista ex Verona è sicuro, è mancata solo la vittoria, ma in ogni caso si sente sereno per il futuro. Ecco il post: “Ieri abbiamo dimostrato di essere una squadra vera! Grazie a tutti voi per il supporto, ieri mancava solo la vittoria e 3 punti. Comunque sono molto sereno dopo tutto quello, che ho visto al campo, presto arrivano risultati, che vogliamo tutti!”

