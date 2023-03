Barak: “Dovevamo avere più fame e concretizzare le occasioni create. Ora contano solo i risultati”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, Antonin Barak, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Sivasspor: “Abbiamo portato un risultato positivo, ma dovevamo vincere con più gol di scarto. Abbiamo avuto tante tante occasioni e non siamo riusciti a sfruttarle, dovevamo avere più fame. Questa è stata la differenza tra la Fiorentina di oggi e la Fiorentina delle ultime partite”.

Poi ha proseguito: “Se perdi, sei fuori. Adesso contano solo i risultati, ora dobbiamo andare in Turchia ed essere attenti. Lo abbiamo visto anche oggi, abbiamo rischiato nel finale. Questo non può accadere”. E sulla sua prestazione: “Mi sentivo molto bene, La scorsa settimana, invece, avevo un piccolo problema e, per questo, non mi allenavo. Avevo fame e voglia, ogni competizione è importante e sappiamo benissimo come queste gare possano cambiare la nostra stagione”.

Infine: “Il mister ci ruota sempre, non mette mai la stessa formazione. Domenica giocheranno altri che non hanno giocato oggi, ma dobbiamo essere bravi e andare a vincere contro la Cremonese”