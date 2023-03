Barak convocato dalla Repubblica Ceca per le sfide contro Polonia e Moldavia

Il centrocampista della Fiorentina Antonín Barak è stato inserito dal Commissario Tecnico della nazionale ceca nella lista dei convocati in vista delle sfide contro Polonia (24 marzo) e Moldavia (27 marzo) valide per le qualificazioni ai prossimi europei. Per il classe ’94 si tratta del giusto riconoscimento dopo le ottime prestazioni fornite nelle ultime settimane con la casacca viola.



