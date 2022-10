Bandinelli: “Il reality Fiorentina Giovani Speranze non è stata una cosa positiva, si pensava ad altro”

Filippo Bandinelli, adesso motore del centrocampo dell’Empoli ma cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport

Ai tempi della Primavera della Fiorentina, la vita era un film, non solo metaforicamente. Attore nel reality viola…

“Non sono stato uno dei principali protagonisti perché facevo avanti e indietro da Arezzo a Firenze e sono contento di questo, perché eravamo in un momento della carriera dove forse eravamo troppo giovani. Io ne parlo male, non è stata un’esperienza positiva. Le telecamere secondo me hanno fatto perdere a tanti l’aspetto calcistico. Qualcuno ne ha risentito. Ricordo che Bernardeschi fu l’unico a non accettare di farlo e forse non è caso che sia arrivato in alto”.

