Balotelli nessun pranzo con Corvino. Stadio verso il sold out per domenica

A scatenare la fantasia dei tifosi viola sono stati i social, che poi hanno innestato la retromarcia sul presunto incontro tra la Fiorentina e Mario Balotelli. Sì, perché ieri non c’è stato nessun pra...

A cura di Redazione Labaroviola 11 maggio 2018 08:44

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