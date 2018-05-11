Balotelli nessun pranzo con Corvino. Stadio verso il sold out per domenica
A scatenare la fantasia dei tifosi viola sono stati i social, che poi hanno innestato la retromarcia sul presunto incontro tra la Fiorentina e Mario Balotelli. Sì, perché ieri non c’è stato nessun pra...
A scatenare la fantasia dei tifosi viola sono stati i social, che poi hanno innestato la retromarcia sul presunto incontro tra la Fiorentina e Mario Balotelli. Sì, perché ieri non c’è stato nessun pranzo tra Corvino, l’attaccante del Nizza ed il suo agente. Perché il direttore generale dell’area tecnica viola, nelle stesse ore, era a Milano e non a Villa Cora. Nella foto fatta circolare, del resto, del dirigente del club di viale Fanti chiamato in causa non c’è traccia.
Procede bene invece secondo quello che scrive Stadio la prevendita dei biglietti per Fiorentina-Cagliari. I biglietti venduti sono già oltre 11.000 e continuando di questo passo si potrà agilmente arrivare a registrare il tutto esaurito.