Ballottaggio Eysseric-Saponara a centrocampo, le scelte di Pioli per ovviare all'assenza di Astori e Veretout

Il Corsport in edicola oggi parla di prove tecniche in vista della Samp, oggi al centro sportivo, nella partitella di allenamento contro il Grassina. Pioli deve fronteggiare le squalifiche di Astori e...

Il Corsport in edicola oggi parla di prove tecniche in vista della Samp, oggi al centro sportivo, nella partitella di allenamento contro il Grassina. Pioli deve fronteggiare le squalifiche di Astori e Veretout: due che non hanno mai saltato una gara tra campionato e coppa. In difesa si candida così Vitor Hugo, in mezzo potrebbe trovare spazio Eysseric, ma Pioli è ancora indeciso. Saponara intanto scalpita per un posto. Davanti Thereau con Chiesa e Simeone, Baba in panchina. A Marassi saranno infine circa un migliaio i tifosi viola.