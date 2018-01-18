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Ballottaggio Eysseric-Saponara a centrocampo, le scelte di Pioli per ovviare all'assenza di Astori e Veretout

Il Corsport in edicola oggi parla di prove tecniche in vista della Samp, oggi al centro sportivo, nella partitella di allenamento contro il Grassina. Pioli deve fronteggiare le squalifiche di Astori e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2018 11:03
Ballottaggio Eysseric-Saponara a centrocampo, le scelte di Pioli per ovviare all'assenza di Astori e Veretout - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
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Il Corsport in edicola oggi parla di prove tecniche in vista della Samp, oggi al centro sportivo, nella partitella di allenamento contro il Grassina. Pioli deve fronteggiare le squalifiche di Astori e Veretout: due che non hanno mai saltato una gara tra campionato e coppa. In difesa si candida così Vitor Hugo, in mezzo potrebbe trovare spazio Eysseric, ma Pioli è ancora indeciso. Saponara intanto scalpita per un posto. Davanti Thereau con Chiesa e Simeone, Baba in panchina. A Marassi saranno infine circa un migliaio i tifosi viola.

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