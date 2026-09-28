Ballerini: "Ho parlato tanto con Barone per fare quest'amichevole, per me è stato un sogno"

Il presidente del Signa ha ringraziato la Fiorentina per l'amichevole

In occasione del test amichevole disputato questa mattina al Viola Park tra Fiorentina e Signa 1914, il presidente della formazione signese, Andrea Ballerini, ha condiviso ai canali ufficiali gigliati tutta la sua emozione per un evento dal forte valore simbolico e affettivo.

Un legame profondo tra passione e storia "Per me questo confronto unisce i due club a cui sono più legato. La Fiorentina è il mio grande amore sportivo, mentre al Signa sono passato dall'essere un semplice tifoso di provincia al ricoprire il ruolo di direttore generale. Ho affrontato spesso questo argomento con Joe Barone e, dopo la sua dolorosa perdita, ho proseguito il dialogo con Alessandro Ferrari, il quale si è dimostrato sin da subito estremamente collaborativo".

Un traguardo storico per il territorio "È un evento raro vedere due realtà calcistiche rimanere operative sullo stesso territorio dopo un secolo di vita. Di solito le società si trasformano o finiscono per scomparire. Mantenere viva questa tradizione è straordinario e rappresenta per me il vero coronamento di un desiderio coltivato a lungo".