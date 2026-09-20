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Baldini: "Vanoli può farci sognare, in 10 giorni ha fatto un lavoro davvero incredibile e si vede"

Il giornalista ha parlato dopo il pareggio col Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2026 15:32
Baldini: "Vanoli può farci sognare, in 10 giorni ha fatto un lavoro davvero incredibile e si vede" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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A Radio Bruno è intervenuto Enzo Baldini per parlare di Fiorentina: "Sono contento del risultato, anche prima del loro gol abbiamo creato tanto, poi bravissimi a reagire perché prima non lo avremmo fatto. Alla fine ha creato più il Napoli di noi, ma la prestazione piace a tutti. Vanoli è qua da 10 giorni e se questo è il risultato, possiamo continuare a sognare."

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