Baldini: "Vanoli può farci sognare, in 10 giorni ha fatto un lavoro davvero incredibile e si vede"
Il giornalista ha parlato dopo il pareggio col Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2026 15:32
A Radio Bruno è intervenuto Enzo Baldini per parlare di Fiorentina: "Sono contento del risultato, anche prima del loro gol abbiamo creato tanto, poi bravissimi a reagire perché prima non lo avremmo fatto. Alla fine ha creato più il Napoli di noi, ma la prestazione piace a tutti. Vanoli è qua da 10 giorni e se questo è il risultato, possiamo continuare a sognare."