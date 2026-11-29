Baldini: "Se la Fiorentina conferma Vanoli, andiamo in B di sicuro perchè Paratici deve cambiare"

Il giornalista ha criticato l'attuale tecnico della Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Baldini per parlare di Fiorentina: "Continuano le prove terribili di questa squadra, cambiamo chiunque ma si continua a perdere ogni partita. Tra Monza ed oggi abbiamo beccato 4 gol senza reagire ed ora non si perde solo contro chi ci sta davanti, ma anche contro chi ci segue come l'Udinese che non ha un attaccante di ruolo. Niente, va ringraziato Vanoli per lo scorso anno e per la salvezza fatta, ma ora basta va cacciato. Spero si dimetta lui, mi piacerebbe perchè se resta si va in B. La Fiorentina non lo può confermare e spero che venga fatta qualche telefonata per un nuovo allenatore con annuncio domattina."