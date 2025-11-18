18 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:51

Baldini ottimista: “Vedremo un’altra Fiorentina che può battere la Juventus, Vanoli è l’uomo giusto”

News

Redazione

18 Novembre · 21:50

Aggiornamento: 18 Novembre 2025 · 21:51

TAG:

#FiorentinaJuventusVanoli

di

Le parole di Enzo Baldini sull'imminente ritorno in campo della Fiorentina che tornerà in campo sabato nell'attesissimo match contro la Juve

Il giornalista di Rai Sport, Enzo Baldini ha parlato all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno sul ritorno in campo della Fiorentina che ospiterà sabato sera la Juventus.
Le dichiarazioni del giornalista toscano:

“Contro la Juventus voglio vedere una squadra con identità, voglia di combattere e di vincere. Sono ottimista perché Vanoli è un allenatore serio e molto severo; i giocatori avevano bisogno di cambiare aria. Sono stato il primo a dire che c’erano problemi con Pioli e che c’era la necessità di esonerarlo. La Fiorentina ha bisogno di un uomo di calcio, e Vanoli è l’uomo giusto. Un ricordo di Fiorentina-Juventus? il 3-3 del 1983 con la Juventus in vantaggio e la Fiorentina fu capace di recuperarla; quella partita mi rimarrà nel cuore per sempre. Anche la Juventus ha delle difficoltà, sono convinto che vedremo un’altra Fiorentina e per me può battere la Juventus. Se Kean è in forma per me deve essere lui il titolare, ma allo stesso tempo Piccoli e Gudmundsson si sono trovati molto bene a Genova.”

