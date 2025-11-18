Baldini ottimista: “Vedremo un’altra Fiorentina che può battere la Juventus, Vanoli è l’uomo giusto”

Il giornalista di Rai Sport, Enzo Baldini ha parlato all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno sul ritorno in campo della Fiorentina che ospiterà sabato sera la Juventus.

Le dichiarazioni del giornalista toscano:

“Contro la Juventus voglio vedere una squadra con identità, voglia di combattere e di vincere. Sono ottimista perché Vanoli è un allenatore serio e molto severo; i giocatori avevano bisogno di cambiare aria. Sono stato il primo a dire che c’erano problemi con Pioli e che c’era la necessità di esonerarlo. La Fiorentina ha bisogno di un uomo di calcio, e Vanoli è l’uomo giusto. Un ricordo di Fiorentina-Juventus? il 3-3 del 1983 con la Juventus in vantaggio e la Fiorentina fu capace di recuperarla; quella partita mi rimarrà nel cuore per sempre. Anche la Juventus ha delle difficoltà, sono convinto che vedremo un’altra Fiorentina e per me può battere la Juventus. Se Kean è in forma per me deve essere lui il titolare, ma allo stesso tempo Piccoli e Gudmundsson si sono trovati molto bene a Genova.”