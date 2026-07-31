Balbo saluta la Fiorentina: "Auguro il meglio per il futuro a questa squadra e ai suoi tifosi"

Attraverso un messaggio condiviso sui propri canali social, il terzino venezuelano classe 2006 Luis Balbo ha espresso il suo formale addio alla Fiorentina e all'ambiente viola in seguito al suo trasferimento allo Sturm Graz, spendendo parole di profonda gratitudine:

«Si conclude oggi un capitolo fondamentale del mio percorso professionale e personale. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine all'ACF Fiorentina per l'accoglienza riservatami fin dal primo momento, per aver creduto nelle mie qualità e per avermi offerto i mezzi per concretizzare i miei obiettivi sportivi, un'opportunità che conserverò sempre tra i ricordi più preziosi. Un sentito ringraziamento va ai compagni di squadra, agli staff tecnici, a ciascun collaboratore della società e all'intera tifoseria per il costante supporto e la dimostrazione d'affetto ricevuti lungo il cammino. Custodirò preziosi insegnamenti, momenti indimenticabili e legami autentici maturati in questo periodo. Aver rappresentato questa maglia è stato un autentico privilegio e rivolgo al club i migliori auguri per il prosieguo della propria attività sportiva 💜⚜️».