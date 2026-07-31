Balbo saluta la Fiorentina: "Auguro il meglio per il futuro a questa squadra e ai suoi tifosi"
Il terzino venezuelano ha salutato la Fiorentina dopo l'approdo allo Sturm Graz
Attraverso un messaggio condiviso sui propri canali social, il terzino venezuelano classe 2006 Luis Balbo ha espresso il suo formale addio alla Fiorentina e all'ambiente viola in seguito al suo trasferimento allo Sturm Graz, spendendo parole di profonda gratitudine:
«Si conclude oggi un capitolo fondamentale del mio percorso professionale e personale. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine all'ACF Fiorentina per l'accoglienza riservatami fin dal primo momento, per aver creduto nelle mie qualità e per avermi offerto i mezzi per concretizzare i miei obiettivi sportivi, un'opportunità che conserverò sempre tra i ricordi più preziosi. Un sentito ringraziamento va ai compagni di squadra, agli staff tecnici, a ciascun collaboratore della società e all'intera tifoseria per il costante supporto e la dimostrazione d'affetto ricevuti lungo il cammino. Custodirò preziosi insegnamenti, momenti indimenticabili e legami autentici maturati in questo periodo. Aver rappresentato questa maglia è stato un autentico privilegio e rivolgo al club i migliori auguri per il prosieguo della propria attività sportiva 💜⚜️».