Balbo: "Pellegrino è un vero bomber, è uno che segnerà tanti gol nella Fiorentina di Vanoli"

L'ex giocatore viola ha parlato di Pellegrino

Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero, l'ex centravanti di Roma e Fiorentina Abel Balbo si è espresso sulle prospettive dei due attaccanti argentini Mateo Pellegrino e Santiago Castro.

Parlando del momento del classe 2004 in forza al Bologna, Balbo ha spiegato: «In questa fase Castro sta trovando meno spazio perché Malen sta rendendo a livelli eccezionali, ma si riprenderà la scena ed è destinato a fare grandi cose».

Il confronto tra i due bomber Stuzzicato su quale profilo avrebbe preferito guidare – avendo peraltro già avuto Pellegrino alle sue dipendenze – l'ex punta ha sottolineato le differenti peculiarità dei due interpreti: «Parliamo di giocatori dalle caratteristiche non sovrapponibili. Anche Pellegrino è un ottimo elemento con un grandissimo senso del gol, ma predilige un raggio d'azione più da area di rigore. Al contrario, Castro è la punta ideale per il calcio di Gasperini, dato che garantisce una mobilità superiore e una costante presenza nella prima fase di pressione».