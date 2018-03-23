Baiano: "Simeone? Non ha tecnica eccelsa, né il fisico di Bati o Toni. Si muove meglio quando..."
Ciccio Baiano ha parlato al Corsport di come vede Giovanni Simeone: “Fatica quando è spalle alla porta perché non ha il fisico di Batistuta o Toni. Si muove meglio quando ha la faccia rivolta verso la...
A cura di Redazione Labaroviola
23 marzo 2018 11:16
Ciccio Baiano ha parlato al Corsport di come vede Giovanni Simeone: “Fatica quando è spalle alla porta perché non ha il fisico di Batistuta o Toni. Si muove meglio quando ha la faccia rivolta verso la porta e quando riceve i cross dagli esterni, i numeri non mentono. E’ quando gli si chiede di partecipare alla manovra che le difficoltà vengono a galla perché non è dotato di tecnica eccelsa”.