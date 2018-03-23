Baiano: "Simeone? Non ha tecnica eccelsa, né il fisico di Bati o Toni. Si muove meglio quando..."

Ciccio Baiano ha parlato al Corsport di come vede Giovanni Simeone: “Fatica quando è spalle alla porta perché non ha il fisico di Batistuta o Toni. Si muove meglio quando ha la faccia rivolta verso la...

A cura di Redazione Labaroviola 23 marzo 2018 11:16

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