Baiano: "Simeone? Anche Batistuta fece fatica nei primi mesi a Firenze. Come aiutarlo..."

Ciccio Baiano ha rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte dall'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino: "Simeone? Noi attaccanti veniamo giudicati solo per i gol, ed è solo questo che gli sta manc...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2017 12:05

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