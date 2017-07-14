Baiano: "Pjaca? Come convinci i giocatori a venire a Firenze se vendi tutti i big e non hai un progetto?"

Francesco "Ciccio" Baiano è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Blu per parlare di Fiorentina. "Pjaca dalla Juventus? Normale che non voglia venire a Firenze. Del resto, come fai a convincere i gio...

Francesco "Ciccio" Baiano è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Blu per parlare di Fiorentina. "Pjaca dalla Juventus? Normale che non voglia venire a Firenze. Del resto, come fai a convincere i giocatori se vendi tutti i big e non hai un progetto per il lungo periodo? Mi sembra francamente impossibile".