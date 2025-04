Bagni: “La Fiorentina può arrivare in finale e battere il Chelsea, non ci sono favoriti in quei momenti”

Al sito News. Superscommesse.it l’ex difensore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato di Conference con un occhio sulla Fiorentina che oggi volerà in Slovenia per l’andata dei quarti: “Ha grande esperienza perché è una società che fa questa competizione da qualche tempo, quindi è un ambiente che la conosce e può essere un vantaggio. Nessun avversario va sottovalutato, però è nettamente più forte dell’avversario di domani, quindi mi aspetto una prova convincente che spiani già il discorso passaggio del turno poi in Semifinale dovrebbe trovare una squadra più blasonata come il Betis, ma lo può eliminare. Per me la Fiorentina può arrivare in finale per la terza volta e magari è la volta buona, chiaramente il Chelsea è superiore però, mai dire mai e le finali si giocano senza favoriti. L’anno scorso la Fiorentina ha perso contro una squadra più debole di lei, che era l’Olympiakos nonostante si giocasse in Grecia, perciò può farcela.”