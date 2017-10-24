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Badelj vicino allo svincolo. Corvino pronto a rinnovare, ora la patata bollente passa a Lucci..

Il contratto di Milan Badelj si avvia verso lo svincolo, Corvino ha inviato un chiaro messaggio al manager Lucci..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2017 10:54
Badelj vicino allo svincolo. Corvino pronto a rinnovare, ora la patata bollente passa a Lucci.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Il contratto di Milan Badelj si avvia verso lo svincolo, Corvino ha inviato un chiaro messaggio al manager Lucci, che dopo il divorzio da Dejan Joksimovic ha preso in procura il regista croato: noi siamo pronti per trattare, quando volete ci mettiamo a sedere per discutere. Ora la palla passa a Lucci. A riportarlo è il quotidiano  La Nazione.

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