Badelj vicino allo svincolo. Corvino pronto a rinnovare, ora la patata bollente passa a Lucci..

Il contratto di Milan Badelj si avvia verso lo svincolo, Corvino ha inviato un chiaro messaggio al manager Lucci..

Il contratto di Milan Badelj si avvia verso lo svincolo, Corvino ha inviato un chiaro messaggio al manager Lucci, che dopo il divorzio da Dejan Joksimovic ha preso in procura il regista croato: noi siamo pronti per trattare, quando volete ci mettiamo a sedere per discutere. Ora la palla passa a Lucci. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.