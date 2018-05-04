Badelj e Veretout, la permanenza a Firenze è per provare ad alzare le ambizioni. Rinnovi in vista?

Jordan Veretout e Milan Badelj, Il loro futuro, infatti, è tutto da decifrare. Per Veretout i viola hanno speso sette milioni di euro e fatto firmare al francese un contratto fino al 2021. Nelle ultim...

Jordan Veretout e Milan Badelj, Il loro futuro, infatti, è tutto da decifrare. Per Veretout i viola hanno speso sette milioni di euro e fatto firmare al francese un contratto fino al 2021. Nelle ultime settimane però, complice la tripletta rifilata alla Lazio due giornate fa, il suo procuratore è tornato a parlare di mercato e di ambizioni.

Non è escluso che a fine stagione Corvino e Freitas, che hanno puntato fortemente sul campionato d’oltralpe, facciano il punto proprio col procuratore del giocatore provando a trattenere il loro assistito a Firenze per almeno un altro anno. Questione di ambizioni e di obiettivi, che la Fiorentina vorrebbe provare a raggiungere anche insieme a Badelj.

Il croato, che ha il contratto in scadenza a fine giugno, doveva andarsene già a gennaio. Prima le dichiarazioni avventate dell’ex procuratore Joksimovic, che avevano infastidito e non poco la Fiorentina. Poi il cambio di agente, l’estate scorsa, e un rinnovo che comunque non è mai arrivato.

Tanto che i viola si erano guardati intorno per trovare un sostituto in caso di addio del giocatore a gennaio. Invece il rapporto con Stefano Pioli e la volontà di aiutare la squadra nell’anno della rifondazione hanno inciso sulla sua permanenza. Le pretendenti non mancano: dalla Roma al Milan, passando per il Siviglia. Ma Badelj continua a riflettere e non ha ancora comunicato ufficialmente la sua decisione.

La Repubblica