Dalla Russia: per Badelj si fa avanti anche lo Spartak Mosca. Contatti avviati, lui gradisce...
Per Milan Badelj si fa avanti anche lo Spartak Mosca: voci di mercato sempre più insistenti, provenienti dalla Russia, riportano di contatti già avviati con il procuratore e con la Fiorentina. Il gioc...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 15:26
Per Milan Badelj si fa avanti anche lo Spartak Mosca: voci di mercato sempre più insistenti, provenienti dalla Russia, riportano di contatti già avviati con il procuratore e con la Fiorentina. Il giocatore, peraltro, sembrerebbe gradire la destinazione. Ora resta da capire l'ammontare dell'offerta per la viola.