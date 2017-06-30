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Dalla Russia: per Badelj si fa avanti anche lo Spartak Mosca. Contatti avviati, lui gradisce...

Per Milan Badelj si fa avanti anche lo Spartak Mosca: voci di mercato sempre più insistenti, provenienti dalla Russia, riportano di contatti già avviati con il procuratore e con la Fiorentina. Il gioc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 15:26
Dalla Russia: per Badelj si fa avanti anche lo Spartak Mosca. Contatti avviati, lui gradisce... - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Per Milan Badelj si fa avanti anche lo Spartak Mosca: voci di mercato sempre più insistenti, provenienti dalla Russia, riportano di contatti già avviati con il procuratore e con la Fiorentina. Il giocatore, peraltro, sembrerebbe gradire la destinazione. Ora resta da capire l'ammontare dell'offerta per la viola.

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