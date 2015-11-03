Notizie Spartak Fiorentina

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Marchetti: "Kokorin-Fiorentina operazione da 4 milioni più bonus. Ultime pendenze da sistemare"

21 gennaio 2021 00:55

Dalla Russia: per Badelj si fa avanti anche lo Spartak Mosca. Contatti avviati, lui gradisce...

30 giugno 2017 15:26

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