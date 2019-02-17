Badelj segna un gol molto importante e lo dedica a Davide Astori (LA FOTO)
Al minuto 44' della partita Genoa-Lazio l'ex viola Milan Badelj ha portato in vantaggio la Lazio con un bellissimo gol. Il centrocampista croato ha deciso di dedicare il gol al suo vecchio amico e com...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 15:26
Al minuto 44' della partita Genoa-Lazio l'ex viola Milan Badelj ha portato in vantaggio la Lazio con un bellissimo gol. Il centrocampista croato ha deciso di dedicare il gol al suo vecchio amico e compagno alla Fiorentina Davide Astori, scomparso ormai quasi un anno fa