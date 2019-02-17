Badelj segna un gol molto importante e lo dedica a Davide Astori (LA FOTO)

Al minuto 44' della partita Genoa-Lazio l'ex viola Milan Badelj ha portato in vantaggio la Lazio con un bellissimo gol. Il centrocampista croato ha deciso di dedicare il gol al suo vecchio amico e com...

A cura di Redazione Labaroviola 17 febbraio 2019 15:26

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj

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