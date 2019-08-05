Badelj ritorna in viola. L'agente Lucci è già in sede. Prestito con obbligo di riscatto

Milan Badelj e la Fiorentina, a volte ritornano. Un amore che non è mai tramontato, un matrimonio che già nella scorsa sessione ha avuto più di un sospiro. Ora, la fumata bianca, nuove e seconde nozze...

Milan Badelj e la Fiorentina, a volte ritornano. Un amore che non è mai tramontato, un matrimonio che già nella scorsa sessione ha avuto più di un sospiro. Ora, la fumata bianca, nuove e seconde nozze. E' tutto pronto, l'agente Alessandro Lucci è a Firenze per celebrare insieme alla Fiorentina il rientro del regista voluto e desiderato da Vincenzo Montella. Prestito con obbligo di riscatto, la mediazione di Lucci tra le due società ha portato sia Lotito che Commisso a essere ben più che soddisfatti di una trattativa agli sgoccioli: Badelj ha lasciato il ritiro di Marienfeld ed è pronto a visite e firma con la Fiorentina. Ora l'arrivo dell'agente del croato per definire e limare i dettagli. Poi il ritorno. E il nuovo ciak del regista, nelle mani e nei piedi di Badelj.

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