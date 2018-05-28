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Badelj rifiuta due ottime offerte dalla Premier League. Priorità alla Fiorentina

Oggi Badelj dovrebbe scogliere i nodi sul suo futuro dando una risposta alla Fiorentina. Secondo tuttomercatoweb.com, l’ex Amburgo ha declinato due offerte provenienti dalla Premier, in particolare da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 15:53
Badelj rifiuta due ottime offerte dalla Premier League. Priorità alla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Oggi Badelj dovrebbe scogliere i nodi sul suo futuro dando una risposta alla Fiorentina. Secondo tuttomercatoweb.com, l’ex Amburgo ha declinato due offerte provenienti dalla Premier, in particolare da West Ham e Aston Villa. I Villans hanno cercato di convincere il classe 1989 con offerte milionarie, rispedite, però subito al mittente. Sempre secondo il portale web, la priorità del giocatore è ancora la Fiorentina, anche se il rinnovo tarda ad arrivare.

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