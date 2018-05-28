Badelj rifiuta due ottime offerte dalla Premier League. Priorità alla Fiorentina

Oggi Badelj dovrebbe scogliere i nodi sul suo futuro dando una risposta alla Fiorentina. Secondo tuttomercatoweb.com, l’ex Amburgo ha declinato due offerte provenienti dalla Premier, in particolare da...

Oggi Badelj dovrebbe scogliere i nodi sul suo futuro dando una risposta alla Fiorentina. Secondo tuttomercatoweb.com, l’ex Amburgo ha declinato due offerte provenienti dalla Premier, in particolare da West Ham e Aston Villa. I Villans hanno cercato di convincere il classe 1989 con offerte milionarie, rispedite, però subito al mittente. Sempre secondo il portale web, la priorità del giocatore è ancora la Fiorentina, anche se il rinnovo tarda ad arrivare.