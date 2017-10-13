Labaro Viola

Badelj: "Non posso parlare del contratto, ai tifosi dico di avere pazienza.."

Direttamente dal ritiro della propria nazionale, ha parlato il centrocampista viola Milan Badelj. Queste le sue parole sul proprio futuro..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2017 10:35
Badelj: "Non posso parlare del contratto, ai tifosi dico di avere pazienza.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Badelj
Condividi

Direttamente dal ritiro della propria nazionale, ha parlato il centrocampista viola Milan Badelj. Queste le sue parole sul proprio futuro: «Non è il momento giusto per fare questo discorso. In nazionale non penso alle cose che girano intorno alla Fiorentina. Chi è arrivato di nuovo e chi è rimasto deve dare più aiuto possibile. Ai tifosi dico che serve pazienza.”

A riportarlo è La Nazione

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok