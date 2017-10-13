Badelj: "Non posso parlare del contratto, ai tifosi dico di avere pazienza.."

Direttamente dal ritiro della propria nazionale, ha parlato il centrocampista viola Milan Badelj. Queste le sue parole sul proprio futuro..

Direttamente dal ritiro della propria nazionale, ha parlato il centrocampista viola Milan Badelj. Queste le sue parole sul proprio futuro: «Non è il momento giusto per fare questo discorso. In nazionale non penso alle cose che girano intorno alla Fiorentina. Chi è arrivato di nuovo e chi è rimasto deve dare più aiuto possibile. Ai tifosi dico che serve pazienza.”

A riportarlo è La Nazione