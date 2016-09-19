Badelj, l'uomo col peggior tiro della rosa che ha abbattuto la Roma
Questa mattina, il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, ha dedicato all'uomo partita di Fiorentina-Roma un piccolo approfondimento. Si sa che Badelj non sia un goleador, ma con potenza e preci...
Questa mattina, il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, ha dedicato all'uomo partita di Fiorentina-Roma un piccolo approfondimento. Si sa che Badelj non sia un goleador, ma con potenza e precisione è riuscito al momento giusto a segnare il gol della vittoria viola. Fino a quel momento era riuscito a fare una buona partita, complice anche uno strepitoso recuperatore di palloni qual'è Carlos Sanchez, il gol è stato solo la ciliegina sulla torta.
Scrive infatti la rosea, Badelj è il peggior tiratore della rosa della Fiorentina, lo dimostrano i pochissimi gol segnati dal croato in carriera.