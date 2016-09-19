Badelj, l'uomo col peggior tiro della rosa che ha abbattuto la Roma

Questa mattina, il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, ha dedicato all'uomo partita di Fiorentina-Roma un piccolo approfondimento. Si sa che Badelj non sia un goleador, ma con potenza e preci...

A cura di Redazione Labaroviola 19 settembre 2016 09:41

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