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Badelj, l'uomo col peggior tiro della rosa che ha abbattuto la Roma

Questa mattina, il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, ha dedicato all'uomo partita di Fiorentina-Roma un piccolo approfondimento. Si sa che Badelj non sia un goleador, ma con potenza e preci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2016 09:41
Badelj, l'uomo col peggior tiro della rosa che ha abbattuto la Roma -
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Questa mattina, il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, ha dedicato all'uomo partita di Fiorentina-Roma un piccolo approfondimento. Si sa che Badelj non sia un goleador, ma con potenza e precisione è riuscito al momento giusto a segnare il gol della vittoria viola. Fino a quel momento era riuscito a fare una buona partita, complice anche uno strepitoso recuperatore di palloni qual'è Carlos Sanchez, il gol è stato solo la ciliegina sulla torta.

Scrive infatti la rosea, Badelj è il peggior tiratore della rosa della Fiorentina, lo dimostrano i pochissimi gol segnati dal croato in carriera. 

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