Badelj la spunta su Chiesa: capitano a Marassi, è la prima volta da quando è a Firenze

La Nazione in edicola oggi si sofferma su un particolare non di poco conto: Astori fuori per squalifica contro la Samp, chi sarà il capitano? Calcisticamente sexy l’ipotesi di Chiesa, il futuro che av...

La Nazione in edicola oggi si sofferma su un particolare non di poco conto: Astori fuori per squalifica contro la Samp, chi sarà il capitano? Calcisticamente sexy l’ipotesi di Chiesa, il futuro che avanza a grandissimi passi, ma logica la scelta di Pioli che senza dubbio assegnerà la fascia a Milan Badelj, 130 presenze e quarta stagione viola. E il fatto che il giocatore sia in scadenza di contratto e prossimo allo svincolo, non ha influenzato la scelta dell’allenatore viola. Una decisione già comunicata e in linea con quanto stabilito a inizio stagione: Pioli tiene in grande considerazione le gerarchie e considera la trasparenza un metodo per governare gli equilibri all’interno dello spogliatoio. Quindi Badelj indosserà per la prima volta la fascia da quando è a Firenze.