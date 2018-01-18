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Badelj la spunta su Chiesa: capitano a Marassi, è la prima volta da quando è a Firenze

La Nazione in edicola oggi si sofferma su un particolare non di poco conto: Astori fuori per squalifica contro la Samp, chi sarà il capitano? Calcisticamente sexy l’ipotesi di Chiesa, il futuro che av...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2018 10:35
Badelj la spunta su Chiesa: capitano a Marassi, è la prima volta da quando è a Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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La Nazione in edicola oggi si sofferma su un particolare non di poco conto: Astori fuori per squalifica contro la Samp, chi sarà il capitano? Calcisticamente sexy l’ipotesi di Chiesa, il futuro che avanza a grandissimi passi, ma logica la scelta di Pioli che senza dubbio assegnerà la fascia a Milan Badelj, 130 presenze e quarta stagione viola. E il fatto che il giocatore sia in scadenza di contratto e prossimo allo svincolo, non ha influenzato la scelta dell’allenatore viola. Una decisione già comunicata e in linea con quanto stabilito a inizio stagione: Pioli tiene in grande considerazione le gerarchie e considera la trasparenza un metodo per governare gli equilibri all’interno dello spogliatoio. Quindi Badelj indosserà per la prima volta la fascia da quando è a Firenze.

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