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Badelj infortunato? Pioli pensa di spostare Saponara a centrocampo. La prova sta accadendo negli allenamenti

Il calvario di Riccardo Saponara sembra finalmente giunto al termine e, in occasione del suo rientro, potrebbero esserci interessanti novità dal punto di vista tattico. Vista la concorrenza sulla treq...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 12:31
Badelj infortunato? Pioli pensa di spostare Saponara a centrocampo. La prova sta accadendo negli allenamenti - Saponara Fiorentina
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Il calvario di Riccardo Saponara sembra finalmente giunto al termine e, in occasione del suo rientro, potrebbero esserci interessanti novità dal punto di vista tattico. Vista la concorrenza sulla trequarti e un’intesa del trio Thereau-Benassi-Chiesa in evoluzione, Stefano Pioli starebbe pensando di cambiare posizione all’ex Empoli, arretrandolo in mezzo al campo. È questa la variante che l’allenatore della Fiorentina sta studiando negli ultimi allenamenti, un’alternativa che potrebbe tornare utile per tanti motivi.

Corriere fiorentino

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