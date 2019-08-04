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Badelj ha lasciato il ritiro della Lazio in Germania. Entro martedì visite mediche con i viola

Secondo quanto riportato dal portate lalaziosiamonoi.it, Milan Badelj avrebbe già lasciato il ritiro in Germania della Lazio. Il centrocampista è ormai ad un passo dal ritorno alla Fiorentina. Per lui...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 20:52
Badelj ha lasciato il ritiro della Lazio in Germania. Entro martedì visite mediche con i viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Secondo quanto riportato dal portate lalaziosiamonoi.it, Milan Badelj avrebbe già lasciato il ritiro in Germania della Lazio. Il centrocampista è ormai ad un passo dal ritorno alla Fiorentina. Per lui pronto un aereo che lo riporterà in Italia. Visite mediche con i viola entro martedì.

 

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