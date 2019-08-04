Badelj ha lasciato il ritiro della Lazio in Germania. Entro martedì visite mediche con i viola
Secondo quanto riportato dal portate lalaziosiamonoi.it, Milan Badelj avrebbe già lasciato il ritiro in Germania della Lazio. Il centrocampista è ormai ad un passo dal ritorno alla Fiorentina. Per lui...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 20:52
Secondo quanto riportato dal portate lalaziosiamonoi.it, Milan Badelj avrebbe già lasciato il ritiro in Germania della Lazio. Il centrocampista è ormai ad un passo dal ritorno alla Fiorentina. Per lui pronto un aereo che lo riporterà in Italia. Visite mediche con i viola entro martedì.