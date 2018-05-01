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Badelj e il dialogo carpito: "E' possibile che resti alla Fiorentina? Sì". Ora tocca a Corvino...

"Scusi ma è possibile che resti in maglia viola?” “Sì...”. E' il dialogo che viene riportato oggi dal Corriere dello Sport e che racconta della volontà del centrocampista, che risponde ad un tifoso su...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2018 10:54
Badelj e il dialogo carpito: "E' possibile che resti alla Fiorentina? Sì". Ora tocca a Corvino... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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"Scusi ma è possibile che resti in maglia viola?” “Sì...”. E' il dialogo che viene riportato oggi dal Corriere dello Sport e che racconta della volontà del centrocampista, che risponde ad un tifoso subito dopo Fiorentina-Napoli, all’uscita del Franchi. Il croato, dunque, può rimanere davvero a Firenze. Fino a pochi mesi fa il suo destino pareva scritto, ma ora che è diventato il collante di un gruppo che sta bene insieme qualcosa è cambiato. Badelj ha aperto la porta: ora sta alla Fiorentina varcare la soglia con l’offerta bastevole.

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