Badelj e il dialogo carpito: "E' possibile che resti alla Fiorentina? Sì". Ora tocca a Corvino...

"Scusi ma è possibile che resti in maglia viola?” “Sì...”. E' il dialogo che viene riportato oggi dal Corriere dello Sport e che racconta della volontà del centrocampista, che risponde ad un tifoso su...

"Scusi ma è possibile che resti in maglia viola?” “Sì...”. E' il dialogo che viene riportato oggi dal Corriere dello Sport e che racconta della volontà del centrocampista, che risponde ad un tifoso subito dopo Fiorentina-Napoli, all’uscita del Franchi. Il croato, dunque, può rimanere davvero a Firenze. Fino a pochi mesi fa il suo destino pareva scritto, ma ora che è diventato il collante di un gruppo che sta bene insieme qualcosa è cambiato. Badelj ha aperto la porta: ora sta alla Fiorentina varcare la soglia con l’offerta bastevole.