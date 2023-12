Babbo Borys: “Era a Firenze in prova, faranno offerta, speriamo sia con uno zero in più rispetto al PSV”

È di qualche giorno fa la notizia che vorrebbe Borys nel mirino della Fiorentina. Centrocampista classe 2006 dello Slask Wroclaw, il giovane polacco è già nel giro della sua prima squadra e il suo futuro potrebbe però essere davvero in viola. Ad aggiungere carne al fuoco ci ha pensato nelle ultime ore il padre dello stesso giocatore. Parlando a Sport.pl, portale del suo paese, il padre Marcin Borys ha spiegato che “La Fiorentina è interessata e noi andremo a Firenze per incontrarli. Vogliamo sfruttare l’invito, vedere la società e conoscere l’eventuale progetto sportivo che i viola vorrebbero investire su mio figlio”.

Lo stesso Karol Borys poi aggiunto parlando dei sogni per il futuro: “Mi piacerebbe un giorno giocare in Spagna o in Inghilterra. Il mio sogno è quello di giocare per il Barcellona e di partecipare al gran galà del Pallone d’Oro”.

A irrobustire ulteriormente, le parole del ds del club polacco David Balda al portale Slaskowegadanie: “Karol era a Firenze in prova. Ho ricevuto l’informazione che la Fiorentina sta preparando un’offerta. Vedremo se ci sarà uno zero in più rispetto all’offerta del PSV. Sono in contatto anche con uno dei club inglesi , che sta preparando un’offerta. Vedremo se ci potranno soddisfare”. Lo riporta TMW

