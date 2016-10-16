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Babacar: "Serve andare più forte per fare goal, dobbiamo dare di più"

Khouma El Babacar parla ai microfoni di Premium Sport al termine del primo tempo tra Fiorentina e Atalanta, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Ecco le parole del senegalese, che sembra avere le...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2016 13:37
Babacar: "Serve andare più forte per fare goal, dobbiamo dare di più" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Foto Fiorenzo Sernacchioli, Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Foto Fiorenzo Sernacchioli, Copyright Labaroviola.com
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Khouma El Babacar parla ai microfoni di Premium Sport al termine del primo tempo tra Fiorentina e Atalanta, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Ecco le parole del senegalese, che sembra avere le idee chiare su come sbloccare una gara che appare piuttosto complessa: "Dobbiamo far girare la palla più veloce ed andare più forte per fare gol. Sousa richiama me e Kalinic spesso alla fase difensiva. Serve dare di più in questa ripresa".Vedremo se tutto questo si concretizzerà, portando così la viola a raggiungere quelli che sarebbero tre punti davvero fondamentali per agganciare il treno che porta all'Europa che conta.

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