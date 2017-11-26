Babacar salva la Fiorentina al 90' su rigore. I viola ringraziano il VAR
La Fiorentina riacciuffa la partita al 90' grazie alla rete di Babacar. L'arbitro ha concesso il calcio di rigore dopo la consultazione del VAR
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 19:43
La Fiorentina riacciuffa la partita al 90' grazie alla rete di Babacar. L'arbitro ha concesso il calcio di rigore dopo la consultazione del VAR in seguito al fallo di Caicedo su Pezzella, autore di una grande partita.
Freddo il numero 30 viola che sul dischetto spiazza l'estremo difensore biancoceleste calciando alla destra del portiere