Labaro Viola

Babacar salva la Fiorentina al 90' su rigore. I viola ringraziano il VAR

La Fiorentina riacciuffa la partita al 90' grazie alla rete di Babacar. L'arbitro ha concesso il calcio di rigore dopo la consultazione del VAR

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 19:43
Babacar salva la Fiorentina al 90' su rigore. I viola ringraziano il VAR - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Babacar
Condividi

La Fiorentina riacciuffa la partita al 90' grazie alla rete di Babacar. L'arbitro ha concesso il calcio di rigore dopo la consultazione del VAR in seguito al fallo di Caicedo su Pezzella, autore di una grande partita.

Freddo il numero 30 viola che sul dischetto spiazza l'estremo difensore biancoceleste calciando alla destra del portiere

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok