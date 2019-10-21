Ayè su Sky: "Ero sicuro di aver segnato, sarebbe stato il mio primo gol in Serie A Tim"

Ecco le parole di Ayè a Sky Sport:"Dispiace per il gol annullato dopo pochi minuti, sarebbe stato il mio primo in Serie A Tim. L’infortunio di Dessena ha un po’influito sulla nostra prestazione del se...

Ecco le parole di Ayè a Sky Sport:

"Dispiace per il gol annullato dopo pochi minuti, sarebbe stato il mio primo in Serie A Tim. L’infortunio di Dessena ha un po’influito sulla nostra prestazione del secondo tempo. Ci è mancata un po’ di lucidità, abbiamo sbagliato alcune scelte. Ero sicuro di aver segnato, non ho dubitato ma ormai non conta nulla visto che è stato annullato. La foto fatta nell’esultanza dopo la rete segnata non era venuta neanche bene".