Avvio traumatico della Fiorentina, ora tocca a Vanoli: adottata la strada del silenzio, parla il campo

Operazione riscatto al Penzo: Vanoli blinda la Viola per scacciare i fantasmi e guidare la svolta

Un ritorno lampo per scuotere un ambiente sotto shock che vedeva avvicinarsi pericolosamente i “fantasmi” della scorsa stagione. Nella tarda mattinata di lunedì 7 settembre, Paolo Vanoli ha varcato nuovamente i cancelli del Viola Park, a poco più di tre mesi dal suo addio alla Fiorentina. Nessun preambolo, nessun tempo da perdere: già nel pomeriggio il neo allenatore gigliato ha diretto la sua prima seduta d'allenamento, prendendo immediatamente in mano le redini del gruppo.

Programma odierno

Il programma di oggi per la Fiorentina è quello di un’unica sessione di allenamento mattutino, al Viola Park, alle ore 10. Successivamente la squadra partirà per raggiungere la città lagunare.

Massima concentrazione

Nonostante la vigilia di campionato — con la Fiorentina attesa domani alle 20.45 per l’anticipo sul campo del Penzo contro il Venezia — è stata scelta la strada della massima concentrazione. Niente conferenza stampa prepartita, diversamente da quanto accade di consueto, e presentazione ufficiale del tecnico rinviata a data da destinarsi.

Lavoro e concentrazione dunque per ritrovare il giusto equilibrio. Dopo un avvio di stagione da incubo con 0 punti conquistati in tre giornate, 9 gol subiti e solo 1 segnato, la Fiorentina non ha più margine d'errore: al Penzo serve un segnale che conduca ad una svolta immediata.