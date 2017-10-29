Avvio shock della Fiorentina. Budimir e Trotta portano sul 2-0 il Crotone dopo 17' minuti
Avvio shock della Fiorentina allo Scida contro il Crotone. Budimir porta in vantaggio i suoi dopo un digiuno personale di un anno e mezzo
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2017 15:13
Avvio shock della Fiorentina allo Scida contro il Crotone. Budimir porta in vantaggio i suoi dopo un digiuno personale di un anno e mezzo su assist di Trotta. Lo stesso Trotta, dopo appena due minuti, sfrutta un errore di Astori e raddoppia il vantaggio dei calabresi.
Incredibile avvio dei viola che dovranno recuperare due gol