Ausilio: "Gudmundsson? Il mercato dell'Inter è a posto così, abbiamo già due giocatori per ruolo"

Ausilio sembra smentire l'interesse dell'Inter per Gudmundsson, un aiuto per la Fiorentina per arrivare al calciatore?

L'Inter sembrava essere in vantaggio nella corsa ad Albert Gudmundsson che ormai da Gennaio interessa anche alla Fiorentina, ma la il Piero Ausilio come riportato da FcInter1908 sembra frenare sull'interesse del club di Milano per l'Islandese: "Gudmundsson? Il mercato dell'Inter è a posto così, abbiamo due giocatori per ruolo". Una concorrente in meno che potrebbe aiutare la Fiorentina ad arrivare sul giocatore dopo un lungo corteggiamento, certo non è escluso che altre big bussino alle porte del Genoa per il giocatore, cos' come non è escluso che le parole di Ausilio siano solo un bluff e che l'Inter possa comunque provare a prendere il calciatore.

KEAN AL VIOLA PARK

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