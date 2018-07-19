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(AUDIO): Altro litigio radiofonico per Pedullà, questa volta si scaglia su De Magistris

Dopo il litigio molto accesso con Bernardo Brovarone, Pedullà si è reso protagonista di un'altra zuffa radiofonica proteggendo nuovamente l'operato di Pantaleo Corvino. L'opinionista di mercato si è s...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
19 luglio 2018 18:44
(AUDIO): Altro litigio radiofonico per Pedullà, questa volta si scaglia su De Magistris -
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Dopo il litigio molto accesso con Bernardo Brovarone, Pedullà si è reso protagonista di un'altra zuffa radiofonica proteggendo nuovamente l'operato di Pantaleo Corvino. L'opinionista di mercato si è scagliato contro il malcapitato De Magistris, reo secondo lui di aver criticato in maniera eccessiva la questione Rebic. Pedullà si è inoltre scagliato contro il clima che si registra a Firenze, secondo lui troppo polemico.

Questa la zuffa radiofonica:

(AUDIO): Altro litigio radiofonico per Pedullà, questa volta si scaglia su De Magistris


Lorenzo Bigiotti

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