Attenta Fiorentina: contatto Valencia-Sassuolo, gli spagnoli vogliono Politano al Mestalla

Secondo quanto riporta Tmw la Fiorentina farà bene a guardarsi dall'offensiva sferrata in queste ore dal Valencia per Matteo Politano. L'esterno d'attacco classe '93 è finito nel mirino del club spagn...

Secondo quanto riporta Tmw la Fiorentina farà bene a guardarsi dall'offensiva sferrata in queste ore dal Valencia per Matteo Politano. L'esterno d'attacco classe '93 è finito nel mirino del club spagnolo, che ha già avviato i primi contatti col Sassuolo per portarlo all'ombra del Mestalla.