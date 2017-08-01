Attenta Fiorentina: contatto Valencia-Sassuolo, gli spagnoli vogliono Politano al Mestalla
Secondo quanto riporta Tmw la Fiorentina farà bene a guardarsi dall'offensiva sferrata in queste ore dal Valencia per Matteo Politano. L'esterno d'attacco classe '93 è finito nel mirino del club spagn...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 18:48
Secondo quanto riporta Tmw la Fiorentina farà bene a guardarsi dall'offensiva sferrata in queste ore dal Valencia per Matteo Politano. L'esterno d'attacco classe '93 è finito nel mirino del club spagnolo, che ha già avviato i primi contatti col Sassuolo per portarlo all'ombra del Mestalla.