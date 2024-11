Attacco micidiale e difesa solida: la Fiorentina vuole continuare a lavorare 

La Fiorentina si affida ancora a Moise Kean per guidare l’attacco, supportato dagli assist in verticale di Beltran, i cross dalle fasce e gli inserimenti di Adli e compagni. La squadra viola si distingue per organizzazione e compattezza: la difesa, composta da Dodo, Ranieri, Comuzzo e Gosens, protegge efficacemente il portiere De Gea, con soli 10 gol subiti in 12 giornate, la terza miglior retroguardia del campionato.

In attacco, nonostante l’assenza di Gudmundsson, la Fiorentina è micidiale: ha segnato 25 gol, secondo miglior attacco dopo l’Atalanta, e ha vinto le ultime sei partite, puntando a eguagliare il record storico di 8 successi consecutivi. Una squadra equilibrata e concreta, che combina solidità difensiva e prolificità offensiva, e si prepara alla sfida decisiva contro il Como per proseguire il momento d’oro. Lo riporta il Corriere dello Sport.