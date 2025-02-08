Atalanta schiacciasassi al Bentegodi: batte il Verona con un pesante 0-5. Poker di Retegui
L'Atalanta trionfa contro il Verona di Zanetti, con una prestazione convincente allo stadio Bentegodi nel match valido per la 24ª giornata di Serie A. La squadra di Gasperini prende subito il comando...
L'Atalanta trionfa contro il Verona di Zanetti, con una prestazione convincente allo stadio Bentegodi nel match valido per la 24ª giornata di Serie A. La squadra di Gasperini prende subito il comando nel primo tempo, segnando 4 gol prima dell'intervallo: Mateo Retegui realizza una tripletta (21', 25', 44') ed Ederson aggiunge un gol al 37'. Nella ripresa, al minuto 56, Retegui segna il suo quarto gol del match, chiudendo definitivamente la partita e consolidando la sua posizione di capocannoniere della Serie A con 20 reti (+5 su Kean). I bergamaschi vincono 5-0.
Con questa vittoria, l'Atalanta di Gasperini conquista i 3 punti a Verona, portandosi a 50 punti e consolidando il terzo posto in classifica, a solo un punto di distanza dall'Inter, che dovrà ancora affrontare la Fiorentina a San Siro.
Fagioli: “Vlahovic mi ha detto che a Firenze si sta benissimo. Allegri mi ha consigliato la Fiorentina”
https://www.labaroviola.com/fagioli-vlahovic-mi-ha-detto-che-a-firenze-si-sta-benissimo-allegri-mi-ha-consigliato-la-fiorentina/288187/