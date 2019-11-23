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Atalanta-Juventus, infortunio per Bernardeschi che lascia il campo nel primo tempo

L'ex giocatore della Fiorentina, Federico Bernardeschi, è stato costretto ad abbandonare il campo al 26' per un problema nella zona del costato. Al suo posto è entrato Ramsey ex Arsenal.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2019 16:35
Atalanta-Juventus, infortunio per Bernardeschi che lascia il campo nel primo tempo -
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L'ex giocatore della Fiorentina, Federico Bernardeschi, è stato costretto ad abbandonare il campo al 26' per un problema nella zona del costato. Al suo posto è entrato Ramsey ex Arsenal.

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