Atalanta-Juventus, infortunio per Bernardeschi che lascia il campo nel primo tempo
L'ex giocatore della Fiorentina, Federico Bernardeschi, è stato costretto ad abbandonare il campo al 26' per un problema nella zona del costato. Al suo posto è entrato Ramsey ex Arsenal.
A cura di Redazione Labaroviola
23 novembre 2019 16:35
L'ex giocatore della Fiorentina, Federico Bernardeschi, è stato costretto ad abbandonare il campo al 26' per un problema nella zona del costato. Al suo posto è entrato Ramsey ex Arsenal.