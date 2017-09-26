Astori vuole restare a Firenze e la Fiorentina vuole far rinnovare il capitano viola
Prove tecniche di rinnovo, Davide Astori dovrebbe firmare il rinnovo contrattuale con la società viola
A cura di Redazione Labaroviola
26 settembre 2017 15:36
Davide Astori e la Fiorentina, avanti insieme. Contratto in scadenza nel 2019, c’è la volontà di proseguire il rapporto. A breve inizieranno le trattative per il rinnovo, probabilmente fino al 2021. Astori-Fiorentina, il matrimonio continua...
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