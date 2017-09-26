Labaro Viola

Astori vuole restare a Firenze e la Fiorentina vuole far rinnovare il capitano viola

Prove tecniche di rinnovo, Davide Astori dovrebbe firmare il rinnovo contrattuale con la società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2017 15:36
Astori vuole restare a Firenze e la Fiorentina vuole far rinnovare il capitano viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Calciomercato
Fiorentina
Astori
Condividi

Davide Astori e la Fiorentina, avanti insieme. Contratto in scadenza nel 2019, c’è la volontà di proseguire il rapporto. A breve inizieranno le trattative per il rinnovo, probabilmente fino al 2021. Astori-Fiorentina, il matrimonio continua...

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok