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Astori: “Vogliamo arrivare primi nel girone. Contro il Genoa…”

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Astori: “Vogliamo arrivare primi nel girone. Contro il Genoa…”

Redazione

14 Settembre · 19:12

Aggiornamento: 14 Settembre 2016 · 19:12

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Insieme a Paulo Sousa dalla Grecia ha parlato anche Davide Astori, queste le sue parole alla stampa:

“L’ambizione di un giocatore passa anche da queste competizioni. Un errore da non ripetere è l’esordio dell’anno scorso, nella prima partita con il Basilea. Vogliamo partire bene insomma per affrontare da primi il girone. Rispetto all’anno scorso abbiamo cambiato gran parte dell’organico e il campionato è appena iniziato per trarre conclusaione sul nostro valore. Siamo preparati ad un ambiente caldo e affrontiamo squadra che ha già partite alle spalle, più avanti di noi. Ma vogliamo una buona Fiorentina a discapito dell’avversario. Contro il Genoa in 20 minuti una squadra e una partita non si possono giudicare, ma di certi non pensavamo che la partita potesse essere rinviata e non finita”

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